Dall’inizio dell’anno nel territorio dell’area metropolitana di Bari le forze dell’ordine hanno sottoposto a controllo 27.124 persone per verificare il possesso del green pass e 58 di queste sono state sanzionate. Altri 211 cittadini sono stati controllati e sanzionati per mancato uso della mascherina obbligatoria. In cinque casi le forze dell’ordine hanno denunciato altrettante persone perché trovate fuori casa nonostante fossero positive al Covid. Sono i dati contenuti nel monitoraggio della Prefettura di Bari sui controlli Covid, aggiornato al 24 gennaio.

Nelle stesse quattro settimane – rivela il report – sono state controllate anche 3.235 attività commerciali e per 38 titolari è scattata la sanzione per mancato rispetto delle norme Covid.

In particolare il comando provinciale dei carabinieri su tutto il territorio della città metropolitana, solo dall’inizio del corrente anno, ha sottoposto a controllo oltre 11 mila persone e 2 mila attività commerciali, sanzionare 27 persone per violazioni sulle disposizioni sull’utilizzo del green pass, 37 per mancato utilizzo di mascherine e 15 esercizi pubblici.

