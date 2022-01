L’incidente in cui ha perso la vita la giovane avvocatessa di 25 anni, Camilla di Pumpo, era da poco avvenuto in via Matteotti a Foggia. I soccorsi dovevano ancora arrivare e un uomo si è avvicinato alle vetture, ha preso il cellulare di Camilla e lo ha rubato. Il video è stato girato da un residente che ha incastrare il responsabile dell’ignobile gesto. Le forze dell’ordine sono sulle tracce. Nel frattempo sui social gli amici lanciano un appello: “Restituiscilo”

