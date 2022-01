“Con il cuore straziato, questa mattina piangiamo la tragica e prematura scomparsa di Camilla di Pumpo, nostra socia e amica”. Con queste parole l’Aiga Foggia (Associazione Italiana Giovani Avvocati) ricorda la giovane ragazza scomparsa nella notte.

L’incidente, sarebbe avvenuto poco prima della mezzanotte nei pressi di Via Matteotti. La vittima, per cause ancora da accertare, è stata coinvolta in un violento scontro frontale con una seconda auto.

Inutile l’intervento dei soccorsi, la giovane è deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale. La polizia locale sta eseguendo i vari accertamenti per comprendere la dinamica dell’incidente nella sua interezza.

“Mancheranno i suoi meravigliosi sorrisi nelle aule del Tribunale, mancherà la sua dolcezza, la sua bontà d’animo, la sua spontaneità, il suo entusiasmo e la sua contagiosa voglia di vivere”. Conclude l’Aiga sui social. (foto aiga)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.