Il biennio 2020-2021 è stato caratterizzato dall’esplosione del trading online: una serie di motivi ha portato i numeri relativi agli investimenti online ad aumentare vertiginosamente come anche il numero dei trader attivi. L’aumento della volatilità per contrastare il Covid ha attratto un numero sempre maggiore di trader; a questo si abbina il fatto che negli ultimi anni è cresciuto il numero di broker e piattaforme di investimento regolamentate che offrono servizi di investimento.

I prodotti finanziari su cui investire sono molteplici, a partire da quelli tradizionali, quali ad esempio azioni, obbligazioni, ETF e fondi comuni di investimento, per poi passare a strumenti innovativi come i contratti CFD e le criptovalute; l’aumento considerevole del numero di strumenti finanziari sottoscrivibili offerti dai broker online, e la possibilità di accedere anche con piccoli capitali, ha portato all’aumento del trading online.

Ma per poter investire nel modo corretto tutti gli esperti e gli analisti consigliano e raccomandano che ci sia formazione; un trader per definirsi tale deve conoscere i mercati finanziari, gli strumenti in cui poter investire e le modalità. Solo attraverso la formazione è possibile prendere le corrette decisioni di investimento.

Gli strumenti per la formazione: studio e aggiornamento costante

La prima domanda che un trader che si approccia per la prima volta ai mercati finanziari si pone è: come posso fare trading? Il modo più sicuro ed efficiente è quello di informarsi, formarsi, studiare e aggiornarsi in modo costante, in modo da capire al meglio l’andamento dei mercati e, di conseguenza, individuare gli asset su cui puntare. La formazione può avvenire attraverso differenti strumenti:

Leggendo e studiando libri.

Seguendo corsi di formazione online.

Visionando webinair.

Iscrivendosi a forum di investitori.

Ottenendo informazioni in rete, sui giornali e direttamente dalle piattaforme di investimento in merito all’andamento del mercato e agli avvenimenti economici importanti.

Fare formazione significa quindi approcciarsi nel modo corretto all’investimento finanziario, così da prendere decisioni consapevoli e ragionate che possano far raggiungere i propri obiettivi di investimento.

Formazione di base: analisi tecnica e analisi fondamentale

Prima di iniziare ad eseguire investimenti finanziari i professionisti e gli esperti consigliano di avere conoscenze base relativi all’analisi tecnica e all’analisi fondamentale.

L’analisi tecnica consiste nello studio dei prezzi degli strumenti finanziari; consiste nel saper analizzare grafici e statistiche relative all’andamento dei prezzi così da poter conoscere l’andamento degli stessi per prendere le giuste decisioni di investimenti al momento giusto.

Per analisi fondamentale si intende invece la comprensione del valore intrinseco del prezzo degli strumenti finanziari; confrontando il valore intrinseco degli strumenti con il prezzo reale di mercato permette quindi di capire quando e se procedere ad acquistare o vendere il titolo.

Segnali di trading: saperli riconoscere ed interpretarli correttamente

I segnali di trading sono degli alert forniti in differenti modi al trader che possono risultare fondamentali per prendere le decisioni di investimento corretto. I segnali di trading possono essere forniti al trader attraverso differente modalità: a pagamento iscrivendosi a canali o apposite applicazioni, gratuitamente seguendo forum o direttamente dai broker online. Qualsiasi sia la modalità seguita per ottenere i segnali di trading, è importante che il trader li riconosca e li sappia interpretare nel modo corretto.

Anche per i segnali di trading è quindi importante avere una certa conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari; senza la giusta formazione il trader non sarebbe in grado di interpretare nel modo corretto i segnali che gli vengono forniti, che risulterebbero del tutto inutili.

Strategie di trading: brevissimo, breve e lungo periodo

Quando il trader ha le conoscenze di base per poter operare, deve comprendere anche come voler investire. La formazione risulta quindi fondamentale anche per poter comprendere quale sia la migliore strategia da applicare in base alle proprie necessità di investimento.

Se il trader è alla ricerca di guadagni nel brevissimo periodo potrà decidere di applicare strategie di investimento quali il daily trading o lo scalping: cercare di guadagnare nelle oscillazioni dei prezzi degli strumenti finanziari in un periodo massimo pari ad una giornata.

Se il trader vuole invece creare un portafoglio che sia in grado di aumentare di valore in un periodo medio-lungo corrispondente ad anni, applicherà la strategia del Buy and Hold, cioè dell’acquisto per rivendere dopo anni quando il prezzo sarà aumentato.

