A partire da lunedì 31 Gennaio 2022 sui veicoli della Polizia Locale di Noicattaro, in servizio di pattuglia per il controllo del territorio, verrà installata l’apparecchiatura denominata TARGA SYSTEM 4.0 mobile. Il sistema sarà in grado di accertare le violazioni al codice della strada derivanti dalla mancata revisione del veicolo, copertura assicurativa nonché la sosta irregolare dei veicoli con particolare riferimento a quella sugli stalli riservati ai disabili.

Attraverso rilevazione fotografica sarà effettuata la registrazione delle targhe dei veicoli in transito o in sosta. “A tal fine – spiegano dal comune di Noicattaro – si invitano preventivamente gli automobilisti al rispetto delle norme del codice della strada e a verificare puntualmente la regolarità della copertura assicurativa e della revisione dei veicoli condotti”.

