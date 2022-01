Un incontro per un confronto sulle disposizioni contenute nel decreto legge del 7 gennaio 2022 in merito all’estensione delle certificazioni verdi per l’accesso agli esercizi commerciali. E’ quanto tenutosi in mattinata alla presenza del Prefetto, Antonia Bellomo, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, il presidente della Confcommercio di Bari e BAT e i rappresentanti provinciali della Confesercenti e UPSA Confartigianato.

A partire dal prossimo primo febbraio, l’obbligo di esibire il green pass sarà allargato anche ad altre attività, ragion per cui si è reso necessario un confronto per condividere un percorso in continutà sulle linee finora tracciate improntate alla collaborazione tra le componenti istituzionali, delle categorie economiche e dei cittadini; strumento questo indispensabile affinché le misure anti contagio possano trovare la massima applicazione per un graduale ritorno alla normalità. Nello specifico il Presidente della Confcommercio e gli esponenti di Confesercenti e Confartigianato hanno assicurato che i loro consociati saranno sensibilizzati ad essere rigorosi nell’ottemperanza alle norme che saranno divulgate all’ingresso degli esercizi commerciali attraverso appositi vademecum esemplificativi rivolti alla clientela.

Dall’esame dei dati sui controlli effettuati sino ad oggi è emerso che i cittadini e gli operatori economici hanno aderito con senso di responsabilità alle regole di contenimento dell’epidemia da Covid – 19 rese sempre più stringenti a garanzia della salute pubblica e del proseguimento delle attività di impresa. Dal 1° gennaio fino a ieri sono state controllate, nel territorio dell’area metropolitana, 66.787 persone: di queste 196 sono state sanzionate per mancato possesso del green pass, 528 per mancato uso delle mascherine. Gli esercizi controllati sono stati 8.363, con 98 esercenti sanzionati.

Il Sindaco Decaro ha evidenziato inoltre che la risposta ai vaccini da parte della comunità della città metropolitana è molto alta e l’andamento dei contagi, dalla lettura dei dati dell’Azienda Sanitaria Locale, sta registrando un trend in diminuzione abbastanza promettente. Il Prefetto e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine hanno dichiarato che si tratta di uno sforzo straordinario da parte degli uomini e delle donne della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie Locali, che si stanno impegnando nei controlli con equilibrio, nella consapevolezza che l’applicazione delle misure di contenimento deve poter poggiare sul senso civico e su di una risposta generalizzata da parte della comunità.

