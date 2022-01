Questa notte un grande albero in via Papa Innocenzo è caduto dal giardino di un’area condominiale. Nessun danno a cose e persone, tranne per la recinzione del condominio. Sul posto la Polizia Locale e i vigili del fuoco che hanno sezionato l’albero e liberato strada e marciapiede.

