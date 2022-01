Nel pomeriggio del 26 Gennaio, il Gruppo di Lavoro per la prevenzione dei fenomeni a danno dell’ambiente e della salute pubblica di Gens Nova ha voluto constatare lo stato di salute di alcune aree già oggetto di pregresso monitoraggio.

Sono stati quindi ripercorsi alcuni siti all’interno del parco di Lama Balice, e proprio in uno dei tratturi insiti nel cuore dell’area naturale sono stati trovati cumuli di rifiuti speciali, in parte anche combusti. Decine di contenitori di latta, forse contenenti solventi e/o vernici, cartongesso, e lastre presumibilmente in eternit.

“Ancora una volta Gens Nova si porge a tutela di questo polmone verde, di fatto indifeso e degno di tutela, gli ecoreati stanno divenendo sempre più una piaga del nostro territorio, aggredito e violentato da individui senza scrupoli, che traggono vantaggio e profitto a discapito della salute pubblica”, fanno sapere dall’associazione che ha allertato le autorità competenti.

