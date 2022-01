Sono iniziati i lavori di sistemazione del marciapiede nelle vicinanze dell’ingresso alla spiaggia di Pane e Pomodoro, nel quartiere Madonnella.

Quest’estate, con la realizzazione degli stalli per motocicli a favore della spiaggia, furono tante le polemiche sorte vista la riduzione del marciapiede in quel punto. Si evidenziava i disagi che quella scelta creava ai pedoni ed ai tanti runner che frequentano il lungomare. La creazione dello stallo era un atto dovuto, necessario ad evitare la sosta dei motorini sui marciapiedi. Nell’occasione, con l’assessore Galasso, prendemmo l’impegno di sistemare al meglio lo stato dei luoghi. Oggi manteniamo la nostra promessa, non stiamo rifacendo il marciapiede nuovo, ma stiamo sicuramente soddisfacendo una vostra piccola richiesta.

