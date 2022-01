Si sono conclusi i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche nel Comparto 1 del quartiere Sant’Anna.

“Alcuni mesi fa – scrive Lorenzo Lionetti, presidente del I municipio – l’amico Alessandro e un gruppo di residenti ci avevano accompagnato per un giro nel Comparto 1, tra via Conenna, via Vitale e via Spizzico. L’obbiettivo della passeggiata era quello di prendere conoscenza delle difficoltà nella circolare in questa parte del quartiere a causa della mancanza di un numero adeguato di scivoli in corrispondenza dei marciapiedi.

Con l’assessore dei lavori di Galasso ei tecnici della produzione pubblica pubblici, abbiamo dunque eseguito diversi interventi mirati ad eliminare questi ostacoli. Oggi raggiungere la parrocchia, le attività commerciali e l’area ludico-sportiva nel Comparto 1 non è più un problema. I nuovi scivoli, riconoscibili dal colore rosso che li caratterizza, si aggiungono a quelli realizzati dal consorzio e dalle cooperative come opere di urbanizzazione. Questo intervento – conclude – oltre a premiare la determinazione del caro Alessandro, ci consentirà di circolare con meno difficoltà nel quartiere.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.