Incidente nel sottopasso De Filippo che collega viale Pasteur con via Brigata Bari. Per cause in corso di accertamento si è verificato un incidente che ha visto coinvolta una 500L in direzione da Pasteur a Brigata Bari. Il sottopasso è stato momentaneamente chiuso al transito veicolare. La polizia locale invita a seguire percorsi alternativi. Sono in corso i rilievi. Intorno alle 18.15 il sottopasso è stato riaperto.

