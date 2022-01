Da lunedì prenderà il via un corso di formazione, gratuito e aperto a tutti, gestito per diventare arbitri di rugby. Il corso, della durata di otto lezioni, si svolgerà alle 19.30 e sarà gestito dall’insegnante, arbitro della categoria Top 10, Dante D’Elia. Il corso serve per avvicinare ragazzi e ragazze alla disciplina e fare conoscere il ruolo dell’arbitro durante le partite di rugby. Per informazioni si può chiamate il coordinatore degli arbitri sig. Ettore Reale al num. +39 327 8261695

