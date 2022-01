Devastati i locali nel nuovo giardino di via Siponto a Japigia dove è stato realizzato un piccolo edificio da adibire a bar con il compito di gestire l’area giochi. Ma vandali lo hanno devastato, distruggendo porte, bagni, impianti, imbrattando i muri e incendiandolo.

“I lavori nella pineta San Luca non finivano mai – spiega il sindaco Antonio Decaro facendo vedere in diretta Facebook i danni dei teppisti -perché la ditta aveva timore che appunto ci sarebbero stati atti vandalici, prima della consegna dei lavori la responsabilità del cantiere è della ditta. Stessa cosa è successa qui”.

“Abbiamo montato le telecamere e vi troveremo – dice Decaro rivolgendosi ai vandali -. Se i punti di riferimento vostri sono i Palermiti o i Parisi che abitano qui non avrete un futuro roseo perché non conosco criminali di questa città che abbiano fatto una bella fine, che si sono goduti la pensione, o sono finiti in galera oppure nella bara. Non ci sono criminali di successo”.

“Questo è un luogo che serve ai bambini – conclude il sindaco -Lo risistemeremo e lo affideremo. Veniamo tutti qui e vediamo se lo toccano una altra volta”.

