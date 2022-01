Comincia la lunga serie di partite per le squadre di Serie C, con Paganese e Bari (insieme a Messina e Picerno) che aprono la 24esima giornata del girone C davanti a 700 spettatori, 103 dei quali, di fede biancorossa. All’andata nessuna delle due compagini ha avuto la meglio sull’altra.

Michele Mignani butta subito nella mischia il neo acquisto Raffaele Maiello, appena arrivato dal Frosinone. Il trentenne originario di Acerra parte in mezzo al campo sostituendo l’indisponibile D’Errico.

Primi 10′ di gioco, sfruttati per studiare l’avversario, ma la partita si sblocca due minuti più tardi. Ricci si procura un calcio di rigore, che il solito Mirco Antenucci trasforma, spiazzando l’estremo difensore della Paganese. Vantaggio Bari e gol numero 13 per Antenucci in questo campionato.

Dopo il vantaggio, i biancorossi iniziano a tenere in mano il pallino del gioco cercando la via del raddoppio, ma la difesa campana riesce a limitare gli avversari. Al 24′ Sbampato risulta decisivo su Walid Cheddira anticipandolo e impedendogli di involarsi verso la porta.

Al 28′ però il Bari trova il doppio vantaggio, Mallamo libera il destro e da 25 metri trova la rete del 2-0, impietrito Baiocco. I biancorossi continuano a spingere senza far respirare gli avversari e andando vicini alla terza marcatura ancora con Antenucci al 36′ che manda fuori di poco.

Al tramonto del primo tempo, la Paganese con il primo vero tiro in porta, accorcia le distanze. Tommasini con il destro impegna Frattali che respinge sui piedi di Castaldo che ribatte in rete. I biancorossi erano momentaneamente in 10 per l’uscita dal rettangolo di gioco di Mallamo colpito in precedenza. Dopo la rete si chiude il primo tempo.

Il secondo tempo comincia nel segno del Bari, dopo 40 secondi Mattia Maita si divora il terzo gol, spedendo alto sopra la traversa. Da segnalare la sostituzione per gli uomini di Mignani, Mallamo non ce la fa e lascia il suo posto a Simeri.

Al 49′ la Paganese sfiora il pari con Castaldo che manda alto, dopo aver ricevuto un buon pallone da sinistra. Sul ribaltamento, Simeri impensierisce la difesa avversaria che si rifugia in corner.

I padroni di casa ci credono e al 57′ ancora Castaldo sfiora il pari, dovendosi arrendere all’intervento di Terranova che si oppone e devìa in angolo. La partita prosegue con i giocatori che corrono da una parte all’altra nel tentativo di modificare il risultato.

Dopo le prime azioni, il match inizia a rallentare e alla mezz’ora del secondo tempo, non ci si schioda dal 2-1 per gli uomini di Mignani. Al minuto 80′ paura per Gigliotti che dopo uno scontro, rimane a terra, ma dopo l’intervento dei sanitari torna in campo.

Al 44′ della ripresa, ancora Paganese, Celesia colpisce di testa e il Bari in qualche modo si salva in angolo. Un minuto dopo torna in campo, dopo l’infortunio, Valerio Di Cesare per gli ultimi scampoli di partita.

Al secondo dei sei minuti di recupero il Bari prova a chiudere l’incontro con Simeri che trova un prontissimo Baiocco. Un minuto dopo la Paganese si procura un calcio di rigore, ma Castaldo dal dischetto colpisce il palo e fallisce l’ultima occasione per agguantare il pari.

Una partita infinita che si conclude con questa occasione dagli 11 metri. Il Bari espugna il Marcello Torre di Pagani e vola a 48 punti.

Il prossimo match vedrà i biancorossi ospiti del Monterosi Tuscia. Calcio d’inizio previsto per le ore 18 di mercoledì 2 febbraio allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo. (foto ssc bari)

