I dati sul costo della vita a Bari. L’indagine della Procura sui falsi tamponi positivi per ottenere il green pass. Il racconto dei presidi allo stremo per l’emergenza Covid da gestire nelle scuole. Boom di domande per il concorso alla Regione. Ecco le sette notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 23 gennaio. Indagine Codacons sul costo della vita. I dati su Bari

Lunedì 24 gennaio. Falsi tamponi per ottenere il green pass. Indaga la Procura di Bari

Martedì 25 gennaio. Scuole allo stremo per l’emergenza covid

Mercoledì 26 gennaio. Quattro rapine in esercizi commerciali: tre arresti

Giovedì 27 gennaio. Residenti reagiscono ai furti nelle ville a Torre a mare

Venerdì 28 gennaio. Il caso del lampione solitario sul lungomare della Fiera

Sabato 29 gennaio. Boom di domande per il concorso della Regione

