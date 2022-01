Con il 2021 alle spalle, il portale Miodottore.it ha stilato una classifica delle patologie più ricercate dagli italiani durante lo scorso anno. La piattaforma leader nel settore della prenotazione online di visite mediche, ha stilato il classico report, con ben 30 malattie.

La medaglia d’oro di questa particolare classifica (per il secondo anno consecutivo) se l’aggiudica l’endometriosi, al secondo posto la fibromialgia e sull’ultimo gradino del podio giunge l’acne. Miodottore ha analizzato le ricerche effettuate sulla propria piattaforma delineando ciò che maggiormente ha generato dubbi o perplessità.

Ampliando l’analisi all’intera lista delle 30 malattie più cercate online lo scorso anno, emerge che le problematiche legate all’ambito ginecologico sono state quelle che hanno preoccupato maggiormente gli italiani. Tra queste spiccano (oltre l’endometriosi) la menopausa (4° posto), sindrome dell’ovaio policistico (12°) e cistite (28°).

Seguono le patologie relative all’area ortopedica, i fastidi di tipo dermatologico ed infine anche i disturbi dell’area psicologica. Disturbi alimentari (11° posizione), depressione (16°), ansia (24°) e disturbi del sonno (30°).

Inoltre, compaiono in questa speciale classifica 4 new entry tra i timori legati alla salute, quali alopecia (7° posto), disturbi alimentari (11°), psoriasi (26°) e disturbi del sonno (30°). Diversamente, sono usciti dal report alcuni disturbi ricercati nel 2020, come disturbo bipolare, disfunzione erettile, glaucoma e sciatalgia.

