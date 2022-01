Lutto nel mondo della politica pugliese. Addio a Peppino Longo, avrebbe compiuto a marzo 70 anni, stroncato da una lunga malattia.

Imprenditore nel settore dell’edilizia, residente a Modugno, tre volte consigliere regionale, è stato anche vicepresidente del Consiglio della Regione Puglia.

Tanti i messaggi di cordoglio. Sulla sua pagina Facebook si legge un lungo ricordo del politico pugliese che di recente aveva aderito al movimento di Emiliano, Con: “Peppino ci ha lasciati. Se n’è andato in punta di piedi, quasi non volesse disturbarci, mantenendo fino alla fine quel suo modo di essere pacato e riservato che lo ha fatto apprezzare da tutti. Ha lottato fino all’ultimo come un leone contro quella malattia che lo aveva sorpreso un anno fa e che, purtroppo, non è riuscito a sconfiggere. Non si è mai arreso ed ha combattuto in ogni istante dando coraggio a tutti noi, familiari, parenti e amici. “Ce la faremo” ci ha sempre detto fino a quando ha avuto la forza per parlare, a dimostrare quanto il suo carattere fosse di un vero guerriero. E, infatti, la vita non gli aveva mai regalato nulla: era riuscito a conquistarsi tutto, sudando e lavorando. Prima nella sua professione e poi anche in politica, passo dopo passo, giorno dopo giorno, aveva aggiunto i vari tasselli al mosaico della sua esistenza facendone una opera d’arte”.

“Non ci crediamo ancora che Peppino ci abbia lasciati. Ci mancheranno i suoi consigli, le sue battute, i suoi sorrisi, i suoi sguardi che parlavano più di tante parole. Per non parlare della sua proverbiale stretta di mano, segno e testimonianza della sua lealtà. Ci lascia un vuoto enorme. Ci consola, però, la certezza che adesso è nel mondo dei giusti ed ha smesso di soffrire. Peppino era fortemente innamorato di Papa Francesco ed in un’omelia di qualche tempo fa, a proposito della morte, il Sommo Pontefice affermò che “è l’incontro con il Signore: è Lui che viene a trovarci, è Lui che viene a prenderci per mano e portarci con sé”. E noi siamo certi che adesso il nostro Peppino è con il Signore”, conclude il messaggio.

“Una notizia che non avrei mai voluto ricevere. Peppino Longo – scrive il consigliere regionale di Forza Italia, Giandiego Gatta – per me non era solo un autorevole collega consigliere regionale: era un amico a cui volevo bene. Un uomo amabile, sincero, sempre affettuoso, sorridente, generoso e propositivo. La sua scomparsa mi addolora profondamente e sinceramente e con la stessa commozione sono vicino ai suoi familiari, ai suoi amici, ai suoi affezionati elettori in questo momento di dolore. Peppino mancherà molto a me e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarlo”. (Foto facebook)

