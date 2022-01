Cartoni sistemati alla meno peggio, coperte e tanfo di urina. In via Benedetto Croce, angolo via Armenise, c’è chi dorme per strada e che per tutto il giorno vive la strada come fosse casa.

La denuncia sulla bacheca Facebook del sindaco Antonio Decaro. “Si può far qualcosa per queste persone, perché di persone si tratta – scrive un utente – affinché possa essere garantito loro un pernotto decente? Urinano e defecano tra le auto in sosta, cose da altro mondo” – conclude.



