A partire da domani, martedì 1 febbraio, il servizio di rilascio della certificazione anagrafica presso le edicole cittadine, già attivo dal 14 ottobre 2021 in tre esercizi commerciali, sarà esteso ad ulteriori 14 esercizi commerciali diffusi sul territorio cittadino.

“Siamo molto soddisfatti per la grande adesione delle attività commerciali a questa iniziativa – ha spiegato l’assessore ai Servizi demografici Eugenio Di Sciascio – stiamo lavorando molto sul decentramento e la digitalizzazione dei servizi così da essere più prossimi ai cittadini e snellire il lavoro degli uffici demografici che in questo modo possono concentrarsi su quelle attività su cui c’è una maggiore richiesta. Voglio, infine, ringraziare le associazioni di categoria che hanno collaborato con l’amministrazione comunale su questa procedura coinvolgendo le edicole cittadine” – ha concluso.

Le edicole abilitate al nuovo servizio sono le seguenti:

• D’Amato Massimiliano – via Quintino Sella 229

• Cariola Vito – via Vaccarella 4/A Carbonara

• Petruzzelli Sandro – via Armando Diaz 6 Palese

• Papagna Daniela – piazza Umberto I

• Annoscia Francesca – via Nicolai 293

• La Brasserie Sous Les Arcades Di Aresta Giuseppe – via Giuseppe Capruzzi 168

• Edicart S.A.S. Di Montevago Valentina Teresa & C. – via Crisanzio 128

• Lanzolla Vito – via Giuseppe Capruzzi 242

• Mineccia Giuseppe – corso Benedetto Croce 120

• Telegrafo Nicola – via Giulio Petroni 67/D

• Cascione Francesco Daniele – via Camillo Rosalba 49/D

• Cuccovillo Vito – corso De Tullio (Porto)

• Sinibaldi Maurizio Nicola – via Caldarola angolo via Salapia

• Corsa Cosimo – via Antonio Lucarelli 22

• Stelo Emilio – viale Japigia 164/B

• Schiavulli Antonio – via Antonio Lucarelli angolo via Giulio Petroni

• Marzulli Angela – viale Europa – S.P. 73

Come noto, i certificati anagrafici che sarà possibile richiedere presso le edicole autorizzate sono: il certificato di residenza, il certificato di stato di famiglia, certificato di esistenza in vita, certificato di vedovanza, certificato di stato libero. Il richiedente dovrà recarsi presso l’edicola munito di documento di identità e del modulo di richiesta già compilato e sottoscritto. Il costo del servizio è di euro 2,50, quale commissione in favore dell’edicolante, oltre alla marca da bollo (dove prevista) di euro 16.

Foto repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.