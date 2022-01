Mascherine obbligatorie all’aperto in zona bianca per ancora 10 giorni e riapertura delle discoteche posticipata al 10 febbraio. E’ l’intesa raggiunta dal Governo, impegnato in Consiglio dei ministri per prorogare le misure in scadenza e mettere ordine al resto.

In questi giorni in particolare, il Governo sarà impegnato in una discussione che riguarderà sia il sistema dei colori delle regioni, sia la durata del green pass per chi ha effettuato il booster, ma non solo. Il Governo, entro giovedì, prenderà decisioni anche in merito alla scuola. La proposta dei ministri dell’Istruzione Patrizio Bianchi e della Salute, Roberto Speranza, è quella di orientarsi ad avere meno dad, meno tamponi e un rientro in classe più facili. Richieste queste ultime che arrivano dai presidi e dalle famiglie.

Entrando più nello specifico, il decreto che punta ad alleggerisce il protocollo scolastico deve ancora essere limato ma le modifiche principali sono pronte. Per quanto riguarda la didattica a distanza, sarà prevista soolo in caso di emergenza. “Chi è vaccinato o guarito – ha detto il sottosegretario alla salute Andrea Costa – dovrebbe poter restare sempre in classe: è anche un modo per spingere ulteriormente sulle vaccinazioni”. Per quanto riguarda le scuole elementari, i bambini vaccinati o guariti non andranno in quarantena ma in autosorveglianza (come già previsto per le medie e superiori). La dad sarà prevista al terzo contagio in classe.

Resta valido il tampone di controllo, ma non sarà più necessario il doppio tampone.Il sistema T0-T5 verrà dunque sostituito da un solo test probabilmente al terzo giorno, il nuovo T3. Anche per i bambini delle elementari in autosorveglianza o (se non vaccinati) in quarantena i tamponi saranno gratuiti in farmacia tramite ricetta del medico. I giorni di didattica a distazna per le classi per cui la Asl predispone l’autosorveglianza diminuiranno: si lavora per un dimezzamento: si pensa di passare da 10 giorni a 5.

Per tornare a scuola infin basterà il tampone. Per gli studenti in autosorveglianza con supergreen pass (sia delle medie, sia delle superiori) non servirà neppure il tampone, questo solo se durante il periodo della Dad non abbiano sviluppato sintomi Covid che invece prevedono un controllo con test antigenico o molecolare in ogni caso.

