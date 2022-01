La presenza di app dedicate, la versatilità di utilizzo e soprattutto l’attendibilità conferita da certificazioni ufficiali sono tra le motivazioni di rilievo che hanno portato, nel 2021, a un aumento degli utenti nelle principali piattaforme di trading. Complice anche la pandemia, gli investimenti online hanno conosciuto un trend positivo rispetto a quelli nelle filiali fisiche degli istituti di credito, spesso meno agevoli e persino più costosi (come nel caso dell’acquisto di azioni). Nel nuovo anno, nonostante l’inflazione in aumento e la crisi economica, l’interesse verso tale modalità non è scemato. In questo scenario, prima di iniziare ad investire online, è bene scegliere le piattaforme trading online migliori del momento, affidandosi a portali specializzati come tradingtop.it che, nella guida dedicata, ne illustra le caratteristiche e le funzionalità.

Caratteristiche delle migliori piattaforme di trading

La certificazione ufficiale del broker non è solo sinonimo di professionalità e conoscenza approfondita della materia, ma anche di attendibilità rispetto alla gestione dei capitali: Consob e Cysec sono due tra gli organi competenti che erogano queste autorizzazioni e vigilano nell’interesse degli investitori. Le caratteristiche principali di queste piattaforme sono le commissioni pari a zero, in quanto l’unica fonte di vantaggio per il broker deve essere rappresentata dallo spread (ovvero la differenza di prezzo tra l’acquisto e la vendita dell’asset) e la richiesta di depositi minimi che risultino sempre ragionevoli e in linea con le esigenze personali.

Che si scelga un broker a se stante come il noto e-Toro o piattaforme che utilizzino software condivisi come Metatrader 4, la varietà di operazioni e di asset (ovvero beni di base su cui operare) sono altre caratteristiche fondamentali che solo online si possono trovare. Di certo, alla comodità di investire da casa o persino mentre ci si trova altrove, con app per smartphone, rappresenta uno dei vantaggi maggiori, ma non va dimenticata anche la possibilità di operare anche con i derivati di un asset, senza per forza doverne possedere le quote: una modalità estremamente smart ed elastica che consente di variare i propri investimenti monitorando sempre le immancabili perdite, magari incrementando i vantaggi.

Completa il quadro un’assistenza clienti efficiente e spesso disponibile 24 ore su 24, in linea con gli orari dei mercati mondiali. A volte, tale assistenza è persino telefonica.

Come operare sulle piattaforme di trading

Come già accennato, le operazioni di trading sono molteplici e, ad esempio, asset come le azioni e le materie prime non si devono per forza acquistare, ma si possono usare strumenti derivati come avviene ad esempio nel mercato dei CFD, o contratti per differenza: con essi si può stabilire un andamento non per forza positivo (posizione long), ma laddove necessario persino negativo (posizione short) e ottenere un vantaggio se la previsione si rivela corretta.

Legati a indici generali e quindi a gestione passiva, sono invece gli ETF, che stanno attirando l’attenzione di personaggi noti e influencer. A questi si contrappone invece il forex, che è lo scambio di valute in favore della più forte. Di tendenza, in tal senso, sono le criptovalute, il cui interesse sempre maggiore e le fluttuazioni più o meno prevedibili nel mercato ne fanno uno degli asset più seguiti dagli investitori. Le monete virtuali consentono di operare in diversi modi, specie rispetto alle loro corrispondenti fisiche: innanzitutto la natura decentralizzata le espone relativamente meno ai tassi d’inflazione, nonché agli attacchi hacker. Inoltre, una criptovaluta si può acquistare tramite le piattaforme preposte o utilizzata quale asset di base per operazioni di trading. Nel primo caso, essa va inserita in un wallet, ovvero un portafogli virtuale, e molti broker ne prevedono di dedicati sul loro stesso sito.

Qualora si desideri usare un conto demo senza l’uso di denaro reale prima ancora di cominciare con l’azione vera e propria, tra le piattaforme migliori con cui iniziare, oltre alla prestigiosa e-Toro, si ricordano XTB, Libertex e Naga.

