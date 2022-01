Insieme alle slot è il gioco da casinò più giocato al mondo. Un vero e proprio ornamento ormai della cultura pop non solo nei giochi del casinò.

I giochi del casinò, nella cultura popolare, hanno ormai diverse rappresentazioni e tutte indicano che, negli anni, siano riusciti a penetrare diversi tessuti sociali, al punto di diventare dei passatempi per tutti. Un gioco come il blackjack prima che esplodesse in popolarità, era continuamente associato al fatto che fosse un gioco per ricchi e o per chi volesse ostentare una qualche ricchezza. Ad oggi invece è un gioco che attrae milioni di persone anche perché non è più una specialità dei casinò di Las Vegas ma è ormai sdoganato anche su piattaforme digitali in modo da permettere a quanti più utenti possibile di giocarci.

Dalla nicchia alla popolarità.

Uno smartphone ed una connessione ad internet oggi permettono di poter giocare al blackjack con molta facilità e stando comodamente a casa ed anche per questo il gioco ha avuto un impatto non indifferente sulla cultura popolare tanto che, il famoso 21, (altro modo di chiamare il blackjack) ha assunto ruoli importanti anche in alcuni film senza limitarsi ai tavoli da gioco. Uno tra tutti “21 (film)”, film del 2008 diretto da Robert Luketic, basato sulla storia del MIT Blackjack Team, gruppo di studenti di matematica del MIT che nel decennio 1980-1990 sbancò numerosi casinò conteggiando le carte del blackjack. Ancora “Rain Man” con un grande Dustin Hoffman e Tom Cruise in cui è raccontato uno dei momenti più gloriosi del 21 ad Hollywood in cui il personaggio principale, autistico, sfrutta la sua memoria eidetica e le sue geniali abilità matematiche durante il riconteggio delle carte. Tutte queste menzioni del gioco nei vari film e nelle varie produzioni pubblicitarie hanno contribuito a promuovere la diffusione del gioco e a renderlo cosa per tutti. Ancor prima dei film citati, nel 1933 nel film La casa della 56esima strada, di Robert Florey, si concentrava su un ex detenuto estremamente talentuoso nel gioco del balckjack. Non è difficile pensare che con una pubblicità del genere abbiano raggiuto la popolarità anche i casinò online in cui giocare a blackjack. Quello che è stato per un periodo un gioco per pochi era destinato a diventare, in brevissimo tempo, un passatempo per molti.

Non di solo cinema vive il Blackjack!

Ad aumentare la fama di questo gioco ha contribuito, in maniera sostanziale, anche il mondo dei videogiochi. Si pensi ad esempio a Grand Theft Auto V in cui è possibile giocare a blackjack in un casinò a tutti gli effetti oppure a Red Dead Redemption di Rockstar in cui bisogna completare una partita di BJ per finalizzare l’RDR2 al 100%. Vero è che non si vincono soldi veri ma si ha modo di godere di una pausa dai criminali e dalla polizia. Ma non è tutto. I riferimenti al blackjack ed al mondo che ruota intorno a questo fantastico gioco, non mancano anche nella musica. Si pensi alla scala del Blackjack, 21 note distribuite uniformemente ed utilizzate la prima volta dal compositore newyorkese Joseph Pehrson. Ancora; Michael Bolotin si è esibito in una band dal nome, indovinate un po’? esatto Blackjack! E come non citare l’intramontabile successo di Ray Charles, anche se racconta di un giocatore sfortunato a differenza di quello di “Luck be a Lady” di Frank Sinatra che gioca per sfidare la fortuna. Sono tantissime le persone che nel tempo si sono sentite coinvolte da un film o da una canzone ed hanno iniziato ad appassionarsi a questo gioco, facendolo diventare virale. Un gioco che ha attratto migliaia di celebrità nel mondo e appassiona chiunque conservi il sogno di diventare grandi campioni. Del resto è un gioco in cui la fortuna non è essenziale, conta anche e soprattutto avere una buona memoria. Da Matt Damon a Ben Affleck, sembrerebbe che le star di Hollywood siano tutte impazzite per il 21 ma non sono le sole. Il trio composto da Michael Jordan, Derek Jeter e Allen Iversion trascorre parte del tempo libero giocando, cosa di cui non fanno più mistero i tre campioni sportivi mossi dalla stessa passione. Il fatto che i numeri degli affezionati al 21 siano in costante crescita, dimostra che questo gioco sia entrato a far parte delle passioni quotidiane di tutti, a prescindere dal ceto sociale e che ormai faccia parte in maniera integrale della cultura popolare e non solo di quella legata al gambling. Lo dimostra il fatto che sia entrato in maniera prepotente in ogni aspetto del quotidiano.

Conclusioni.

Il Blackjack, come si è detto, è ormai diventato uno tra i più popolari giochi d’azzardo. Negli anni la sua fama non si è fermata alle luci accecanti di Las Vegas ma è diventata così inarrestabile, tanto da penetrare in quasi tutti gli ambiti del quotidiano. Dai film, alla musica, ai libri, ai programmi Tv che trasmettono ormai tornei quasi ogni giorno. Tutto questo lo ha reso un gioco iconico, senza tempo e riconoscibile. La sua diffusione su larga scala è stata possibile sicuramente grazie alle varie piattaforme online che oggi permettono di puntare anche cifre modiche e di divertirsi davvero con poco. Il blackjak è destinato ormai a godere di molte più apparizioni nella cultura popolare e a diventare sempre più popolare anche grazie a tutti i testimonial che lo praticano e che lo rendono giorno dopo giorno famoso.

