Sono già al lavoro gli operai per donare nuovo lustro al giardino di via Siponto, a Japigia dove domenica scorsa ignoti hanno incendiato la struttura ancora in fase di apertura all’interno del parco, provocando danni al suo interno.

Sul posto, dopo che le fiamme si erano consumate, è arrivato il sindaco di Bari, Antonio Decaro, per un sopralluogo all’interno del locale, che sarebbe diventato un bar o un ristorante. Ora invece è tutto da rifare. Tra vetrate rotte, scritte oscene sui muri e aree completamente annerite dalla fuliggine, il primo cittadino ha mostrato gli effetti degli atti vandalici in un’area ‘maledetta’, come quella della Pineta di San Luca, perché più volte visitata dai vandali durante i lavori di realizzazione.

Intanto prosegue l’attività di indagine per identificare i responsabili che secondo quanto riferito potrebbero essere tutti minorenni.

