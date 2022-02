AncheCinema ha partecipato al bando regionale “Radici e Ali” per riaprire lo storico ex cinema Jolly del Libertà. “Un grande progetto – spiega Andrea Costantino, titolare dell’AncheCinema – per restituire ai cittadini un attrattore culturale abbandonato dagli anni ’80, l’ex cinema Jolly di via Sagarriga Visconti”.