Ecco in che condizioni versa via Fratelli Petruzzelli a San Girolamo. La denuncia è dell’attore Nicola Pignataro. “I fratelli Petruzzelli sono quelli che hanno “regalato” alla città di Bari, uno dei più grandi teatri d’Europa! – denuncia Pignataro – Ecco in che condizioni versa la strada a loro dedicata”.

“Onofrio e Antonio Petruzzelli – continua Pignataro – nacquero entrambi a Bari. Figli di Beniamino, triestino e Teresa Volpe, barese. Onofrio l’8 gennaio 1850 e Antonio il 19 dicembre 1851. Nella storia della nostra città sono ricordati come ‘i fratelli Petruzzelli’ e la loro storia è legata alla costruzione di uno dei più grandi teatri d’Italia: il Politeama Petruzzelli, inaugurato il 14 febbraio 1903. Per quanto mi riguarda la città di Bari avrebbe avuto il dovere di essere molto più riconoscente alla loro memoria”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.