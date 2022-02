Una strada o uno spazio pubblico della città di Bari intitolati al giornalista barese Mario Gismondi. Lo ha stabilito la giunta comunale. La Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) e il Consiglio dell’Ordine del Giornalisti della Puglia hanno sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione comunale la proposta di intitolazione di un luogo urbano della città di Bari a Mario Gismondi.

Giornalista, scrittore e critico, Mario Gismondi è stato direttore di importanti testate italiane e locali. “Nel corso della sua vita – si legge nella delibera – ha saputo raccontare, con ironia e lucidità, un Paese in continua evoluzione. Brillante la carriera nel giornalismo sportivo, inviato RadioRai per “Tutto il calcio minuto per minuto”, ha diretto ‘Il Corriere dello Sport’ nel 1972 e successivamente l’ “Olimpico”. Mario Gismondi ha interpretato il suo «mestiere» sempre in prima linea, protagonista di grandi campagne di impegno professionale e civile. Esempio di coerenza e partecipazione civica, di smisurata passione per il lavoro, di onestà intellettuale. Sostanzialmente una voce critica e libera «senza padroni nè padrini», come amava ripetere orgogliosamente”.

“La sua penna, sagace, pungente, spesso critica, sempre stimolante ha raccontato decenni di Puglia sportiva e politica. È stato un narratore ma anche un critico, sempre animato da grande amore per la sua terra. Resterà indimenticabile la passione con cui ha creato e condotto con caparbietà le sue «creature», i quotidiani “Puglia” e “Lucania” e l’emittente locale televisiva “Rtg Puglia”, attraverso i quali traspariva la sua umanità, il suo instancabile amore per la sua professione e per la Puglia. Mario Gismondi – continua la delibera – grazie alla sua grande scuola di giornalismo e di vita, ha avviato alla carriera decine di giornalisti che ne ricordano il peculiare stile professionale sempre moderno ed efficace e il suo inconfondibile tratto umano”.

Per queste motivazioni, l’Amministrazione comunale intende accogliere favorevolmente la proposta della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) e del Consiglio dell’Ordine del Giornalisti della Puglia, di intitolare uno spazio significativo ed evocativo del valore e dell’impegno culturale, politico e sociale del giornalista Mario Gismondi, affinché la città di Bari possa conservarne la memoria. (foto Rosanna Gismondi – Facebook)

