Mesagne è in corsa per il titolo di Capitale della Cultura nel 2024. A comunicarlo il sindaco, Toni Mattarelli, con un post sui social in cui non ha nascosto la propria felicità per la notizia. “Ci abbiamo sperato e creduto in tanti, tantissimi, mettendoci anima e cuore – ha scritto – Il sogno è ancora più vicino: il MiC ci ha appena comunicato che siamo tra le città finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2024”.

La città del Brindisino è dunque tra le prescelte in corsa per il titolo. “Che gioia, siamo in finale!” ha poi proseguito il sindaco. Per la candidatura di Mesagne era stato costituito un comitato promotore, composto dai Boomdabash, dagli attori Vanessa Scalera, la popolare Imma Tataranni della fiction televisiva, e infine Sergio Rubini.

