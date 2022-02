Addio all’ex patron del Palermo e del Venezia Maurizio Zamparini. L’imprenditore friulano, di 80 anni è morto per complicazioni legate a un problema al colon. Già alla vigilia di Natale era stato ricoverato ed operato d’urgenza all’addome per una peritonite all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove era anche stato per alcuni giorni in terapia intensiva in seguito all’intervento chirurgico per la gravità del quadro clinico.