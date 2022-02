Il sindaco di Mola, Giuseppe Colonna, chiude le scuole per un giorno. Il primo cittadino, infatti, ha firmato una ordinanza disponendo la sospensione dell’attività didattica in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado di competenza comunale, per il giorno 4 febbraio 2022, al fine di procedere alla sanificazione degli ambienti di tutti gli istituti scolastici pubblici.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.