Il personale della Guardia Costiera di Monopoli, congiuntamente al personale del Comando di Polizia Locale, a seguito di un’attività congiunta finalizzata al controllo del territorio, ha bloccato lavori edili abusivi in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Le indagini effettuate in tempo reale hanno permesso di accertare che, il proprietario di una lussuosa villa vista mare, adibita anche a “casa vacanze”, aveva commissionato la realizzazione di un presunto “campo da bocce” in area sottoposta a vincolo paesaggistico ricadente, altresì, nella fascia di rispetto dei trenta metri dal confine con il demanio marittimo. Inoltre, accertamenti più approfonditi hanno permesso di accertare l’irregolarità di una struttura in muratura all’interno della quale era stata installata una vasca idromassaggio vista mare. Committente ed esecutore dei lavori sono stati deferiti alla locale Autorità Giudiziaria e, considerata la flagranza del reato, l’area è stata immediatamente sottoposta a sequestro.

