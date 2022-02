Due allerte meteo gialle della protezione civile per la giornata di oggi. In Salento previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli per 12 ore. Disagi invece per forti raffiche di vento, con mareggiate in tutta la regione a partire proprio da Bari. La polizia locale di Bari invita alla cautela.

