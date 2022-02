Le indagini della polizia locale, concluse ieri mattina, sono iniziate lo scorso 23 dicembre quando una pattuglia era intervenuta a Santo Spirito, dove in un suolo privato erano stati incendiati ingenti cumuli di fogliame di scarto ed erano intervenuti i vigili del fuoco per spegnere i roghi.

Al termine delle indagini la Polizia Locale ha accertato la provenienza dei rifiuti depositati su un fondo di circa 15.000 mq, ma cumulati su una superficie complessiva di circa 1.300 mq, rinvenienti dalla defogliazione di rami di olive conferite ad un frantoio con sede in una città confinante.

Il residuo della lavorazione poteva invece essere recuperato e destinato al reimpiego come previsto dall’art.184 bis del Testo Unico Ambientale (d.lgs.152/06) anziché scaricato abusivamente in luogo diverso dal luogo di produzione o lavorazione, finendo per costituire una vera discarica abusiva con pericolo anche per l’ambiente, in particolare in caso di combustione. Denunciato per il reato di discarica abusiva ex art.256 bis comma 3 del T.U.A. il legale rappresentante di un frantoio ubicato fuori città.

L’area, sottoposta a sequestro giudiziario e a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è risultata di proprietà di soggetti diversi, ma che sarebbero stati consenzienti e consapevoli delle attività di sversamento.

