Prima si è accasciato sul marciapiede poi si è disteso e ha chiesto aiuto. E’ successo in via De Rossi angolo via Principe Amedeo dove un uomo ha avuto un malessere in mattinata mentre passeggiava per le vie del centro. Immediato l’intervento dei passanti che hanno subito chiesto l’intervento degli operatori sanitari del 118. L’uomo non è stato lasciato da solo un attimo fino all’arrivo dell’ambulanza che lo trasportato al pronto soccorso del Policlinico di Bari.

