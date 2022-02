La piccola foresta urbana allestita per due mesi in corso Vittorio Emanuele, a Bari, dal 3 febbraio, troverà la sua collocazione definitiva all’interno dell’area verde di via Diomede Fresa, nei pressi dell’Executive Center di Bari.

A partire dalle ore 9.15, infatti, verranno piantati qui i 50 alberi di carrubo e terebinto, alla presenza del Sindaco di Bari Antonio Decaro, del Presidente Mario Laforgia e del Direttore Generale Ugo Stecchi della Banca di Credito Cooperativo di Bari, e del Direttore di Cime, Vito Cramarossa.

Dopo l’esposizione degli alberi nella principale arteria del centro cittadino durante le festività natalizie, al fine di sensibilizzare la comunità sull’importanza del verde nelle città, una volta piantati, ciascuno dei 50 alberi sarà in grado di assorbire in un solo anno dai 10 ai 20 Kg di CO2. Operazione che rientra nell’ottica, più generale, del rinnovamento dei tessuti urbani secondo una chiave sempre più sostenibile e vivibile in termini di qualità dell’aria, contrasto allo smog e innalzamento delle temperature.

