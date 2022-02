La Ssc Bari prosegue nella corsa verso la B grazie al 0-1 ottenuto in trasferta col Monterosi. La partita giocata a Viterbo, per la 21esima giornata di Serie C girone C, ha dispensato poche emozioni, tra azioni spezzettate dai falli e poche occasioni per entrambe le squadre. I biancorossi di Michele Mignani riescono a strappare i tre punti grazie all’autorete di Francesco Verde al tramonto del primo tempo.

Il Bari ci prova anche nella seconda frazione di gioco, prima al 3′ minuto con Antenucci e poi con Cheddira al 22′ ma non riesce a trovare il doppio vantaggio. I padroni di casa tentano di trovare la via del pari ma trovano solamente un attento Polverino che esordisce oggi fra i pali. Vittoria importante per la classifica. Ecco il racconto del match.

Allo stadio Enrico Rocchi, difronte a 400 spettatori (130 del Bari), va in scena il recupero della 21esima giornata di Serie C girone C. Monterosi Tuscia e Bari si scontrano con l’unico obiettivo dei tre punti.

Al San Nicola finì in favore dei galletti, 4-0 e totale controllo del match. Oggi l’11 iniziale di mister Mignani vede l’esordio fra i pali di Emanuele Polverino che sostituisce lo squalificato Frattali. In panchina i nuovi arrivi Gianvito Misuraca e Cristian Galano, vecchia conoscenza del Bari.

Primi 10 minuti di gioco, come sempre, dedicati allo studio dell’avversario, con poche incursioni da ambo le parti. Prima occasione per il Bari al minuto 13′ con Maita che dai 20 metri libera il mancino e manda di poco al lato.

Proteste al 23′ minuto da parte dei giocatori del Monterosi per un presunto fallo su Ekuban al limite, di diverso avviso il direttore di gara. Al 35′ la partita resta bloccata e a reti bianche con poche azioni pericolose per entrambe le compagini.

Al tramonto del primo tempo i ragazzi guidati da Mignani riescono a sbloccare la partita. Cheddira vola da destra e cerca di servire Scavone, il difensore del Monterosi, Verde prova ad anticipare tutti ma devìa nella propria porta. Dopo un solo minuto di recupero termina la prima frazione di gioco con il Bari avanti per 1-0.

Il secondo tempo comincia bene per i galletti, al 48′ Antenucci entra in area e costringe l’estremo difensore al grande intervento per salvare la porta. Partita molto spezzettata a causa di diversi falli, e al 60′ il risultato è sempre di 1-0 per i biancorossi.

Gli uomini di Mignani provano a trovare il doppio vantaggio in due occasioni, al 64′ con Terranova che di testa manca di poco lo specchio della porta e al 67′ con Cheddira che impegna Alia, ma Antenucci manca il tap-in vincente.

Tentativo anche per i padroni di casa che alla mezz’ora con Costantino arrivano al tiro in porta. Polverino però non si fa trovare impreparato e neutralizza. Al minuto 81′ ci riprova Cheddira con il destro ma Alia non si fa superare.

Allo scadere dei tre minuti di recupero il Bari rischia di subire il gol del pari. Il Monterosi parte in velocità, il giovane Caon si fa trovare in area pronto, ma la sua posizione è irregolare.

A Viterbo finisce 1-0 per il Bari, partita dalle poche emozioni ma importante per la classifica dei biancorossi, ancora da soli in testa. Seconda vittoria di questo 2022 e raggiunti i 51 punti.

Prossimo match, in casa fra le mura amiche del San Nicola, fissato per domenica 6 febbraio. Il Bari ospiterà il Messina, calcio d’inizio previsto per le ore 17:30. (foto ssc bari)

