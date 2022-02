“Facciamo scelte molto forti che diano il senso della nuova fase che stiamo vivendo”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, affiancato dal ministro all’Istruzione, Patrizio Bianchi, introducendo le nuove misure varate dal Consiglio dei ministri. A cominciare dal settore scuola.

Il nuovo decreto prevede che i vaccinati non andranno più in dad mentre per i non vaccinati la dad sarà limitata a cinque giorni. Prima nell’infanzia bastava un solo caso per sospendere le lezioni in presenza. Ora di casi se ne dovranno registrare cinque. La dad – viene spiegato – scatterà per tutti all’infanzia, dal momento che a questa età i bambini non sono vaccinabili e stanno in classe senza mascherina.

Nella primaria ora la dad scatta a due casi: con il nuovo decreto si andrà in dad al quinto caso ma solo per i non vaccinati. I vaccinati potranno restare in presenza. “Questo è un messaggio molto forte e molto bello che vogliamo dare di investimento sul futuro del paese – spiega ancora Speranza – primo pezzo di un tempo nuovo che vogliamo costruire. Riaprire le scuole patrimonio del paese”. “Il virus c’è ancora – ha aggiunto Bianchi – ma dobbiamo marciare verso una nuova normalità, continuando però a tenere cautela”.

Green Pass, con terza dose illimitato Via libera alla durata illimitata del green pass per chi ha fatto la dose booster. Stessa cosa vale per chi dopo due dosi ha avuto l’infezione.

Zona rossa solo per i non vaccinati Le restrizioni previste nelle zone rosse, dovranno essere rispettate soltanto dalle persone non vaccinate.

Porte aperte ai turisti con il Green Pass base Gli stranieri che vengono in Italia da paesi con regole vaccinali diverse da quelle del nostro paese, e dunque senza il super pass, potranno accedere alle strutture ricettive e a tutte quelle attività in cui è richiesto il pass rafforzato.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.