Con la pandemia sono cambiate le tendenze di acquisto degli italiani. L’Istat ha infatti modificato il paniere, ossia lo strumento utilizzato dall’istituto nazionale per rilevare i prezzi al consumo di beni e servizi e calcolare quindi la misura dell’inflazione. La sedia da pc, friggitrice ad aria, saturimetro, psicoterapia individuale, test sierologico, molecolare e rapido per Covid-19, poke take away e streaming di musica sono i prodotti quindi più rappresentativi dell’evoluzione nelle abitudini di spesa delle famiglie. Tra i prodotti che rappresentano consumi consolidati e quindi rappresentativi del consumo degli italiani , entrano nel paniere, tra gli altri, pane di altre farine, gas di città e gas naturale mercato libero e occhiali da lettura senza prescrizione. Ma anche le mazzancolle, i sostituti artificiali dello zucchero, i jeans da donna, i pantaloni corti bambino e il trasportino per animali.

Non sono più considerati primari invece ed escono quindi dal paniere il compact disk e hoverboard. Le novità del 2022, con riferimento sia ai pesi sia al paniere, spiega l’Istat, «riflettono la costante evoluzione dei comportamenti di spesa delle famiglie ma anche l’impatto di eventi, come la pandemia tuttora in corso, che condizionano le scelte d’acquisto e la struttura della spesa per consumi».

