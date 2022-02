La Danimarca dice addio praticamente a tutte le restrizioni anti-Covid: a partire da oggi l’obbligo di indossare le mascherine e di esibire il Green pass non sarà più in vigore, mentre torneranno ad essere autorizzati gli eventi e la frequentazione delle discoteche. La decisione va di pari passo con la scelta di far cadere la definizione del Covid-19 come una malattia «socialmente critica», usata per giustificare l’adozione delle norme anti-pandemia. Solo chi entra nel paese sarà chiamato ad esibire una prova della vaccinazione.

Liberi tutti anche in Gran Bretagna, dopo la lunga fase di emergenza legata al Covid. Come da programma, in Inghilterra è scattata l’ultima fase della revoca delle restrizioni, mentre le altre nazioni del Regno si stanno gradualmente allineando. Prove di ritorno alla normalità, fortemente auspicata dal governo, grazie al successo nella campagna vaccinale e delle terze dosi. Booster decisivi per l’abbattimento dei ricoveri, e che hanno convinto anche Israele a contenere la platea per la quarta dose: solo agli adulti ad alto rischio e agli over 60. Il 27 gennaio 2022 era la data scelta da Londra per abbandonare il piano B delle restrizioni che era stato adottato dopo l’impennata di Omicron. E si è tornati al piano A, fondato sulle vaccinazioni, a fronte di una diminuzione dei nuovi contagi e con ricoveri ai minimi da mesi.

Su questa linea, adesso, si è orientata anche Israele, primo Paese al mondo a somministrare la quarta dose, offrendola a tutta la platea degli over 60 (finora 600mila). Ma le autorità sanitarie hanno deciso che il secondo booster sarà esteso soltanto degli over 18 ad alto rischio e a distanza di almeno 4 mesi dalla terza iniezione.

