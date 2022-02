Il cinema italiano è in lutto dopo aver perso una delle sue attrici più famose. È morta all’età di 90 anni Monica Vitti, grandissima interprete di teatro, cinema e televisione, ritiratasi da tempo dalle scene.

Da anni, l’attrice si era ritirata dalle scene e ad una vita privata praticamente inaccessibile. Si pensi che la sua ultima apprizione in pubblico fu nel marzo del 2003, quando partecipò alla prima teatrale dello spettacolo “Notre-Dame de Paris” di Riccardo Cocciante. Di lei si sapeva che da diversi anni era ricoverata in una clinica svizzera dove riceveva le cure per una malattia degenerativa molto simile all’Alzheimer, affiancata da suo marito Roberto Russo. (Foto lecitazioni.it)

