Standing ovation all’Ariston per Monica Vitti: la seconda serata del festival si è aperta con l’omaggio all’attrice scomparsa, “Una grande donna, una delle più grandi attrici della storia del cinema”, dice Amadeus. “La sua scomparsa è un lutto per l’intero Paese. Con le sue interpretazioni sempre diverse ci ha fatto piangere, pensare, ridere anche tantissimo quando al cinema per le donne i ruoli comici erano una rarità

Dopo il monologo contro il razzismo di Lorena Cesarini, è arrivato sul palco Checco Zalone. Che ha iniziato il suo intervento a Sanremo dalla galleria: “Parto da qui perché questa è la mia gente, la gente vera, e voglio partire da qui, umiltà, Amadeus, voglio partire con loro, perché amo il popolino”.

Zalone ha poi raggiunto Amadeus sul palco e con lui ha raccontato e cantato la storia di una Cenerentola in chiave moderna e lgbtqi, ambientata in Calabria. Con la sua caratteristica comicità Zalone ha affrontato la realtà dei pregiudizi nei confronti delle comunità LGBTQi

