Trasporto aereo d’urgenza per un bambino in pericolo di vita ricoverato a Bari: il piccolo, trasportato dall’ospedale ‘Giovanni XXIII’ del capoluogo, è stato imbarcato intorno alle 17 con un C-130J della 46esima Brigata dell’Aeronautica Militare, che lo ha fatto atterrare intorno alle 19.25 all’aeroporto militare di Ciampino.

La richiesta del volo salva-vita era partita proprio dall’ospedale pediatrico, immediatamente trasmessa dalla Prefettura del capoluogo di Regione alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea che ha avviato immediatamente tutte le procedure necessarie all’attivazione dell’equipaggio militare, in costante prontezza operativa per questo genere di interventi. Dopo l’atterraggio a Ciampino, il piccolo paziente è stato trasferito all’Ospedale “Bambino Gesù” a Roma, mentre il velivolo ha fatto ritorno alla base stanziale di Pisa per riprendere il servizio di prontezza h24.

