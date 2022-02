Un murale “ecologico” per omaggiare Pier Paolo Pasolini in occasione dei 100 anni dalla sua nascita, il 5 marzo 1992. E’ l’idea portata avanti dall’associazione Retake Bari che per l’occasione ha realizzato una raccolta fondi.

Obiettivo, non solo ricordare un poeta, intellettuale e regista che ha lasciato una traccia profonda in tanti, ma anche offrire l’opportunità ai cittadini di ricordarlo tramite un’opera che possa omaggiare allo stesso tempo anche il capoluogo pugliese, senza dimenticare l’attenzione per l’ambiente. L’idea, nello specifico, è quella di realizzare il murale nelle vicinanze della stazione, alla radice di questa decisione il percorso di Pasolini che lo portò, in passato, a pernottare in zona. Per realizzarlo, saranno utilizzate vernici in grado di assorbire C02 ed inquinanti.

“Pasolini visitò Bari nel 1951 e regalò alla nostra città parole, impressioni, suggestioni che ancora riempiono anima e cuore – hanno spiegato i volontari di Retake – realizzeremo il murale nelle vicinanze della stazione dove lui probabilmente pernottò. Trattandosi di un punto della città molto trafficato (via Duca degli Abruzzi in prossimità del ponte di Sant’Antonio) utilizzeremo vernici in grado di assorbire CO2 ed inquinanti” – hanno sottolineato rivolgendo poi l’appello ai cittadini.

“Aiutateci a rendere più bella e pulita la nostra città” – hanno proseguito, esortando gli stessi a ricordare le parole che Pier Paolo Pasolini dedicò proprio alla città: “Che freschezza, la mattina a Bari! Alzato il sipario del buio, la città compare in tutta la sua felicità adriatica. Senti il mare in fondo agli incroci perpendicolari delle strade di questa Torino adolescente: un mare generoso, un dono, non sai se di bellezza o di ricchezza. Davanti al lungomare (splendido), sotto l’orizzonte purissimo, una folla di piccole barche piene di ragazzi si lascia dondolare nel tepore della maretta”.

Ad oggi, la raccolta fondi, per quello che gli stessi volontari hanno definito un vero e proprio “Murale mangia smog”, conta 11 donazioni con un totale di 210 euro raccolti. L’obiettivo è fissato a 2mila euro, somma necessaria per poter concretizzare il progetto.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.