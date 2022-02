“Questa notizia ci rincuora e speriamo sia il primo passo sul percorso che non vedrà altre battute d’arresto”. E’ quanto dichiarato dal sindaco di Bari, Antonio Decaro che ha espresso soddisfazione per le notizie giunte in mattinata dall’Agenzia del demanio che annunciano la pubblicazione della gara di progettazione per il Parco della Giustizia di Bari per lunedì 7 febbario sul sito dell’Agenzia del Demanio.

“La pubblicazione del bando per il Progetto di fattibilità tecnico economica e della progettazione definitiva, tramite concorso di progettazione – ha proseguito – è la conferma della volontà dell’Agenzia del demanio e del Ministero di procedere con un progetto di ampio respiro che riguarderà l’intera area. Nella nota si legge anche la previsione della data per la proclamazione del vincitore della progettazione fissata per il 13 giugno, a testimoniare la presenza di un calendario di attività. Ringrazio la dottoressa Dal Verme per aver tenuto fede agli impegni presi qualche giorno fa durante la riunione con i rappresentanti del Comune e del Ministero” – ha concluso.

Il parco della giustizia sarà realizzato nel sito delle ex casermentte, in via Alberotanza. L’obiettivo è quello di concludere i lavori entro il 30 giugno del 2025, almeno per quanto riguarda il primo lotto che include Procura e Tribunale. Il finanziamento per il progetto è di 405 milioni di euro.

