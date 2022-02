Bisogna aspettare ancora qualche ora per conoscere la data di apertura delle discoteche. Dopo la proroga di ulteriori dieci giorni da parte del Governo, gli operatori del settore aspettano di sapere quando e cosa fare per riaprire le porte dei loro locali.

“Non esiste ancora una data di apertura”, spiega Vincent De Robertis, direttore artistico di Music Adventure, società che gestisce eventi di musica elettronica in tutta la Puglia. “Non sappiamo cosa intendono fare e decideranno in base al numero di contagi. L’associazione Silb -Associazione italiana locali da ballo – sta facendo di tutto per aprire almeno il weekend che precede San Valentino. Quindi sabato 12. La richiesta è già partita, ma per il momento non abbiamo nessuna risposta”, commenta De Robertis.

Tra l’altro si aspettano anche le disposizioni che il Governo darà per riaprire. “Può darsi – spiega de Robertis – che ci impongano una capienza molto ridotta, per esempio del 50%, o che ci sia l’obbligo delle mascherine. Possono essere le stesse che avevamo prima del 22 dicembre, con l’aggiunta della richiesta del greenpass rafforzato”.

“Io personalmente entrerei tranquillamente in un locale – dice il manager – per un semplice motivo: in tutto il mondo si balla. In Svizzera locali al chiuso hanno organizzato eventi una settimane fa. In Inghilterra ci sono stati festival da 20 mila persone, senza alcun controllo e restrizioni, così come in Florida, in Messico e in Argentina. La Spagna è divisa a metà. A Madrid fanno festa con 10mila persone e non c’è stato un aumento di contagi rispetto alla Catalogna, che è invece tutta chiusa. E’ tutto un paradosso. Ora stanno aprendo anche la Danimarca e la Francia. Ho contatto con i dj che hanno già tutte le programmazioni negli altri paesi europei tranne che nel nostro. Ibiza sta facendo una promozione incredibile. Sull’isola sarà l’estate più lunga di sempre. I locali apriranno il 1 aprile e chiuderanno a novembre”.

La situazione dei locali e delle discoteche per De Robertis è ora ” drammatica”. “Alcune restrizioni – spiega – sono state giuste e importanti, però adesso basta. Non possiamo più fermarci. Tanti locali già non apriranno più. E’ stato penalizzato tutto l’indotto. Molti hanno dovuto cambiare lavoro: tour managers, security, società di service e piccoli djs”. De Robertis però è ottimista ma non si sbilancia per questa estate e non ha provveduto ad una programmazione dopo la delusione dell’anno scorso.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.