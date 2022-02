“Ciao, lei chiede il nazipass? Se non è uno che si sta piegando a questo razzismo 2.0 le assicuro che prenoteremo un tavolo da 30 a breve”. E’ questo un messaggio che il Paolo Putignano – proprietario di bar- braceria nel quartiere Picone – ha ricevuto. Il ristoratore ha risposto picche ma assicura che ogni giorno ne succede una. La richiesta del greenpass continua a stonare a molti. E così accade che chi entra in un bar o in un ristorante non sempre accetta di mostrare la carta verde (ammesso che la possieda).