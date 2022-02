Tante risate, un pizzico di irriverenza, attualità e grandi classici del suo repertorio: saranno questi gli ingredienti del nuovo spettacolo di Giorgio Panariello “La favola mia” che arriva in Puglia con una doppia data in programma il 5 febbraio al TeatroTeam di Bari ed il 6 febbraio al Politeama Greco di Lecce.

Uno spettacolo in cui Panariello racconta e si racconta ripercorrendo, in una veste inedita e attuale, i 20 anni che lo hanno visto protagonista tra teatro, cinema e televisione. E Giorgio Panariello non poteva che scegliere il palco per festeggiare il successo di “Torno Sabato”!. Un importante traguardo che condividerà con il pubblico in sala attraverso i suoi personaggi storici in uno spettacolo imperdibile che lo vedrà protagonista nei più grandi teatri italiani.

