A breve potremo dire addio al telemarketing sui cellulari. Potremo quindi scegliere di non ricevere più le poco tollerate telefonate dai call center sia con gli operatori che con la voce registrata. Un disturbo per molti, costretti a subire le insistenze delle agenzie di promozione che vendono servizi e prodotti in qualsiasi orario della giornata.

Con il via libera del Consiglio dei Ministri, infatti, è stata approvata la riforma del Registro pubblico delle opposizioni al telemarketing, che ora comprende anche i numeri di cellulare oltre ai numeri telefonici fissi e alla posta cartacea. Il provvedimento entrerà in vigore con un decreto del Presidente della Repubblica e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. I tempi dovrebbero essere relativamente brevi, probabilmente tutto sarà pronto per questa estate.

Per non ricevere più le telefonate dai call center sarà necessario iscriversi gratuitamente al registro delle opposizioni, dove il cittadino inserirà il proprio numero di cellulare, sul quale non intende essere disturbato. La procedura è identica a quella per i telefoni fissi. Le modalità per l’iscrizione sono diverse. Si potrà compilare un modulo elettronico sul sito www.registrazionedelleopposizioni.it, o telefonare al numero verde 800265265 o inviare un’email con il modulo d’iscrizione all’indirizzo iscrizione@registrodelleopposizioni.it.

E’ ovvio quindi che con la nuova norma le società che gestiscono i call center non potranno più contattare i numeri presenti nel registro, a partire però dal quindicesimo giorno dal loro inserimento nell’elenco.

