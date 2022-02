Più di 14mila prestazioni erogate in regime ambulatoriale nel corso del 2021, 15 piani terapeutici per la prescrizione di cannabis in un anno e una attività domiciliare di posizionamento di accessi venosi attivata da settembre scorso: l’unità operativa di Terapia del Dolore di Barletta, diretta dal dottor Michele Debitonto, è sempre di più un punto di riferimento per i pazienti affetti da dolore cronico.

Le prestazioni vengono erogate sia in favore dei pazienti ricoverati presso l’ospedale Dimiccoli che in regime ambulatoriale per i cittadini provenienti dall’esterno e da settembre, per facilitare l’assistenza dei pazienti impossibilitati a raggiungere la struttura, è stato attivato anche un servizio domiciliare. “Il posizionamento di accessi venosi diventa necessario in caso di terapie prolungate che richiedono infusioni a lungo termine o ripetute – dice il responsabile Michele Debitonto – e per andare incontro alle esigenze di chi non può raggiungere la struttura abbiamo attivato un servizio domiciliare che ci consente di andare a casa del paziente e operare in totale sicurezza ed efficacia”.

La terapia del dolore viene somministrata per la gestione di dolore cronico sia oncologico che di altra natura. L’Unità operativa di Terapia del Dolore di Barletta, inoltre, è l’unica della Asl Bt che eroga cannabis a scopi terapeutici: “Ci atteniamo naturalmente alle indicazioni che sono state emanate dalla Regione Puglia e che hanno previsto le patologie o i casi nei quali è possibile fare ricorso alla cannabis per scopi terapeutici – continua Debitonto – spesso si tratta di situazioni nelle quali con altre terapie e altri trattamenti non sono stati ottenuti i risultati attesi”.

“La scelta di attivare una unità operativa a valenza dipartimentale di terapia del dolore è stata strategica e lo dimostrano i numeri importanti registrati nel corso del 2021. Il servizio è rivolto a pazienti ricoverati presso la struttura ma anche e soprattutto a pazienti provenienti dall’esterno. Sempre di più il ricorso dalla terapia del dolore può rendere gestibili e tollerabili dolori cronici anche non necessariamente di natura oncologica – dice Alessandro Delle Donne, Commissario straordinario della Asl Bt – nella Asl Bt ci sono altri centri di Terapia del Dolore sia a Bisceglie che ad Andria e in tutti i casi la richiesta di assistenza trova la giusta risposta in termini di competenza, capacità di presa in carico e gestione delle singole situazioni – dice Alessandro Delle Donne, Commissario straordinario della Asl Bt – a Barletta sono da mettere in evidenza anche le collaborazioni attive con le associazioni convenzionate per l’assistenza domiciliare ai malati oncologici, con la Psicologia clinica per il supporto psicologico ai sofferenti di dolore cronico, con il servizio di geriatria distrettuale, con i fisiatri del territorio e con l’hospice di Minervino Murge. L’approccio medico non può che basarsi su sentimenti di grande umanità e capacità professionali all’altezza del compito per offrire, ai pazienti ed alle loro famiglie, tutto l’apporto possibile attraverso le terapie più idonee ed innovative volte ad alleviare i dolori cronici. È un servizio potenziato negli anni di cui siamo davvero orgogliosi. Attraverso la rete medica ed associazionistica creata oggi siamo in grado di rispondere alle esigenze di tutto il territorio”.

Nell’anno 2021 sono state erogate nel complesso le seguenti prestazioni:

14.085 prestazioni di terapia del dolore in regime ambulatoriale di cui 812 prime visite per la terapia del dolore (nuovi utenti che accedono per la prima volta);

769 impianti di accessi vascolari di cui 25 impiantati a domicilio (attività domiciliare avviata nel mese di settembre 2021);

213 prestazioni erogate in regime di day service;

73 visite bedsite ai degenti;

15 piani per la prescrizione di cannabis a scopi terapeutici.

Gli ambulatori di Terapia del Dolore ed Accessi Vascolari sono attivi tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 14 ed il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì anche dalle ore 14 alle ore 20.

