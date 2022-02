Cambiano gli orari per il porta a porta dei cartoni riservato alle attività commerciali. A partire da lunedì 7 febbraio, per tutte le attività di ristorazione (non bar e pasticcerie), l’orario di raccolta riguarderà la fascia oraria 24-01. Obiettivo, contrastare l’irregolare conferimento degli imballaggi in cartone e, allo stesso tempo, prevenire qualsiasi forma di degrado urbano e pericolo di combustione che, si legge nell’ordinanza firmata dal sindaco Antonio Decaro, “determina una rilevante perdita di materiale che diventa non più recuperabile”.

Questa perdita, nello specifico, comporta una diminuzione del contributo che, ogni anno, il Comune riceve dal CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) e va quindi ad appesantire i costi per il servizio oltre che ad essere, di fatto, pericoloso per l’ambiente. L’intento, si legge sempre nella nota, è quello di incrementare i quantitativi di rifiuti destinati al recupero, al riciclaggio e al riuso ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, oltre che per elevare la qualità e il livello di intercettazione della frazione merceologica “cartone” nel territorio comunale, in adempimento alla normativa di riferimento in tema di gestione rifiuti.

La decisione arriva dopo una riunione tenutasi lo scorso 19 gennaio tra Amiu Puglia, l’assessorato alla Qualità della Vita e l’Assessorato alla Città Produttiva e al Mare, nel corso della quale sono emerse criticità nell’avvio del servizio – partito lo scorso 17 gennaio – per le attività di ristorazione. Nel corso della stessa riunione, alla luce di quanto emerso, Amiu ha segnalato la necessità di posticipare l’orario di esposizione, ma solo per le attività di ristorazione.

In particolare, a partire da lunedì 07 febbraio, tutte le attività di ristorazione (utenze non domestiche), fatta eccezione per bar, caffè e pasticcerie, dovranno conferire gli imballaggi secondari e terziari di cartone posizionandoli, piegati ed impilati, l’uno dentro l’altro o in rastrelliere metalliche, sulla pubblica via (immediatamente all’esterno delle attività o nelle immediate vicinanze del proprio numero civico) nella fascia oraria 24.00 – 01.00; Tutte le restanti utenze non domestiche del Comune di Bari, dovranno invece conferire gli imballaggi secondari e terziari di cartone entro le fasce orarie 13-14 e 20-21.

La raccolta seguirà il seguente ordine: a San Nicola, Murat, Madonnella, Libertà, Poggiofranco, Japigia, San Pasquale, Carrassi e Picone il conferimento all’esterno degli esercizi commerciali è previsto dalle ore 20 alle 21, con passaggio degli operatori di Amiu dalle ore 21.30; mentre nei quartieri di San Paolo, Carbonara, Ceglie del Campo, Loseto, Torre a Mare, il conferimento all’esterno degli esercizi commerciali è previsto dalle ore 13 alle 14, con passaggio degli operatori di Amiu dalle ore 14.30.

