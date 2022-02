A partire dal mese di aprile, per oltre 500 ragazze e ragazzi tra gli 8 e i 16 anni, sarà possibile partecipare ad un corso gratuito di sup, surf, kite e windsurf. A darne notizia è l’assessore all’Ambiente e allo Sport Pietro Petruzzelli.

Si tratta, in particolare, di un progetto della Scuola Surf Bari realizzato grazie ad un finanziamento di Sport e Salute. “Una bellissima occasione per fare sport, vivere il nostro mare, divertirsi, stare in compagnia e stare bene – ha commentato Petruzzelli – perché fare sport fa bene al nostro corpo e alla nostra testa, ancor di più dopo un periodo difficile segnato dalla pandemia. Noi abbiamo un grande privilegio, possiamo vivere il mare tutto l’anno” – ha sottolineato.

L’invito è rivolto in particolare ai genitori, l’assessore, in un video pubblicato sui social ha infatti esortato gli stessi ad iscrivere i propri figli. Il corso è gratuito, ma i posti sono limitati. Per partecipare basta collegarsi sulla pagina ufficiale della Scuola Surf Bari, scaricare il modulo di iscrizione e consegnarlo all’associazione. In totale, sono previste attività per 3 ore a settimana, di pomeriggio, per 26 settimane. Nei mesi di aprile e maggio le attività si svolgeranno a Pane e Pomodoro, mentre a giugno, luglio, agosto e settembre le attività si svolgeranno a Torre Quetta.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.